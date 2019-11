POL-DN: Ohne Führerschein aber berauscht Unfall vor der Polizeiwache

Polizei Düren

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag Morgen unmittelbar vor der Polizeiwache Düren wurde glücklicherweise niemand verletzt. Um 06:47 Uhr befuhr ein 28jähriger Dürener in Begleitung von zwei Bekannten mit dem PKW seines Vaters die Holzstraße in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße. Nachdem er auf die August-Klotz-Straße abgebogen war, überholte er einen anderen Pkw, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend gegen zwei Bäume auf der begrünten Mittelinsel. Nach Angaben des zuvor überholten Fahrzeugführers sei der Dürener offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Alle Fahrzeuginsassen des Unfallfahrzeuges konnten dieses selber unverletzt verlassen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Die Feuerwehr musste einen der Bäume komplett fällen. Am PKW des Unfallverursachers entstand Totalschaden.

