POL-KN: (Rottweil)Peugeot fängt auf der A81 Feuer 11.01.20, 19 Uhr

A81 Rottweil (ots)

An der Autobahnanschlussstelle Rottweil ist am Samstagabend ein Kleinwagen in Flammen aufgegangen. Der 12 Jahre Peugeot einer Frau aus dem Bodenseekreis entwickelte auf der Fahrt Richtung Stuttgart plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Sie konnte geistesgegenwärtig das Auto noch anhalten und unverletzt verlassen, bevor das Auto vollends in Flammen aufging. Die Feuerwehren aus Rottweil und Trossingen löschten den Fahrzeugbrand. Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro.

