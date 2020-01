Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbrecher machen Beute im Krokusweg

Rottweil (ots)

Durch Aufhebeln eines Kellerfensters sind Unbekannte am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus im Krokusweg eingestiegen. Die Täter drangen in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in das Haus ein und durchsuchten verschiedene Räume im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss. Dabei steckten sie unter anderem eine Armbanduhr, deren Wert im unteren fünfstelligen Bereich liegt sowie weitere Wertsachen ein und verließen anschließend das Anwesen - vermutlich über den zugehörigen Garten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

