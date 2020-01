Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Unfallflucht mit rotem Pkw

Hilter (ots)

Auf der Borgloher Straße (K 334) ereignete sich am Mittwochabend eine Unfallflucht. Ein 47-Jähriger befuhr mit einem blauen Mercedes die Kreisstraße in Richtung Hilter. In einer Rechtskurve kam dem Mann gegen 18.30 Uhr ein roter Pkw entgegen. Der oder die Unbekannte geriet in den Gegenverkehr und streifte den Mercedes. Anschließend touchierte der Unfallverursacher noch den nachfolgenden grauen Renault einer 39 Jahre alten Frau und setzte seinen Weg fort, ohne sich um die verursachten Schäden zu kümmern. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht oder dem roten Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 05421/921390 zu melden.

