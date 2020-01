Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unbekannter erbeutet Smartphone und Geldbörse

Bramsche (ots)

Auf einem Firmengelände im Bereich Osnabrücker Straße/Alte Engterstraße ereignete sich am Dienstagnachmittag eine räuberische Erpressung. Ein 25-Jähriger stieg gegen 14.30 Uhr an der Osnabrücker Straße aus einem Bus aus und begab sich zu Fuß in Richtung Alte Engterstraße. Als er dabei das Gelände eines Möbelhauses überquerte, wurde er von einem Unbekannten angesprochen. Der 25-Jährige reagierte zunächst nicht, woraufhin der Täter sich vor ihn stellte, mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe der Wertgegenstände forderte. Das Opfer händigte dem Unbekannten seine Geldbörse und sein Smartphone aus und der Täter flüchtete in Richtung Alte Engterstraße. Beschrieben wurde er als ca. 20 bis 26 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 m groß und schlank. Er hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild, war mit einem roten Kapuzenpullover und einer dunklen Jeans bekleidet und trug Turnschuhe. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Telefon 05461/915300.

