Polizei Mettmann

POL-ME: Ausgebranntes Auto: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Velbert - 1911039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert bereits berichtete, kam es in der Nacht zu Montag (11. November 2019) zu einem Fahrzeugbrand an der Hauptstraße in Velbert (siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4437054).

Bei dem Feuer war ein schwarzer Pickup (Mitsubishi L200) komplett ausgebrannt - der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro taxiert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist die Brandursache bislang ungeklärt: Weder ein technischer Defekt, noch eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung können als Ursache ausgeschlossen werden.

Daher wendet sich die Polizei bei ihren Ermittlungen nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag (10. November 2019) auf Montag gegen Mitternacht etwas Verdächtiges an der Hauptstraße in Velbert beobachtet? Das Auto war auf Höhe der Hausnummer 195 abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

