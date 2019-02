Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

45-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit rotem PKW leicht verletzt

Kevelaer (ots)

Am Freitag (22. Februar 2019) gegen 6.40 Uhr war eine 45-jährige Frau aus Kevelaer mit einem Fahrrad aus Richtung Innenstadt auf der Rheinstraße unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Kreuzung zur B9 fuhr ein unbekannter Fahrer eines roten PKW an ihr vorbei und stieß vermutlich mit dem Außenspiegel gegen den Arm der 45-Jährigen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht an den Beinen. Ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der rote PKW fuhr in Richtung Winnekendonk weiter.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

