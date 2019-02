Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Grauer VW Polo KLE-JS154 entwendet

Schlüssel bei Einbruch in Firma gestohlen

Emmerich-Elten (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 1.00 Uhr, und Donnerstag (21. Februar 2019), 5.00 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Lobither Straße in ein Firmengebäude ein. Die Täter durchsuchten die Firma nach Wertgegenständen und brachen im Gebäude mehrere Türen auf. Sie entwendeten mit einem gestohlenen Schlüssel einen grauer VW Polo mit dem Kennzeichen KLE-JS154 vom Firmengelände. Außerdem entwendeten die Täter verschiedene Werkzeuge, darunter zwei Treppenfräsen, eine Bohrmaschine und mehrere Sägen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

