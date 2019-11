Polizei Mettmann

POL-ME: Außergewöhnlicher Kunstdiebstahl in Alt-Erkrath ist Thema bei Aktenzeichen XY - Erkrath - 1911038

Mettmann (ots)

Bereits Ende August 2019 berichtete die Kreispolizeibehörde Mettmann über einen außergewöhnlichen Einbruchdiebstahl in ein Haus im äußersten Südwesten von Alt-Erkrath. Bislang unbekannte Täter hatten am Donnerstag (8. August 2019) Gemälde und weitere Kunstgegenstände im Wert von weit mehr als 200.000 Euro aus dem Haus entwendet (siehe dazu unsere Pressemeldung 1908170, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4362353).

Bis heute dauern die Ermittlungen in dem Fall an - nach wie vor ist die Polizei hier auf zielführende Zeugenhinweise angewiesen, um den Verbleib der Bilder und Kunstgegenstände aufzuklären. Vor diesem Hintergrund wird der Fall aus Erkrath am

Mittwoch, 13. November 2019, um 20:15 Uhr, live im ZDF,

noch einmal dargestellt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Zeugenhinweise, welche bei der Aufklärung des Falls behilflich sein können. Während der Sendung ist dazu bei der Kreispolizeibehörde Mettmann ein Hinweis-Telefon geschaltet, welches unter der Rufnummer 02104 982-7514 erreicht werden kann.

Nach wie vor aktuell ist hier auch noch der Umstand, dass der Geschädigte - abhängig von Umfang und Wert der wiederbeschafften Beute - eine Belohnung in Höhe von insgesamt bis zu 20.000 Euro ausgelobt hat. Eine Auszahlung dieses Betrages in voller Höhe erfolgt ausschließlich bei Wiederbeschaffung sämtlicher gestohlener Gegenstände. Im Falle einer Teilwiederbeschaffung von Diebesgut soll die Höhe der Belohnung, entsprechend des wiederbeschafften Wertes, vom Geschädigten anteilig festgelegt werden. Der Rechtsweg wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Für einen Programmhinweis in Ihren Medien wären wir äußerst dankbar. Eine Übersicht der entwendeten Kunstgegenstände sowie Gemälde finden Sie bereitgestellt im Fahndungsportal des LKA NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/gesuchte-gegenstaende/erkrath-gegenstaende-nach-wohnungseinbruch-gesucht.

