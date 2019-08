POL-ME: Suche nach besonderem Diebesgut - hohe Belohnung ausgesetzt - Erkrath - 1908170

Polizei Mettmann

Suche nach besonderem Diebesgut - hohe Belohnung ausgesetzt - Erkrath

Mettmann (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 08. August, bis zum Montag, dem 12. August 2019, nutzten wahrscheinlich gleich mehrere bislang noch unbekannte Straftäter die mehrtägige Abwesenheit des Bewohners, um in eine Doppelhaushälfte in Erkrath einzubrechen. Durch eine aufgebrochene Terrassentüre gelangten die Einbrecher in das abseits weiterer Wohnbebauung im äußersten Südwesten von Alt-Erkrath gelegene Gebäude. Aus der Doppelhaushälfte verschwand dann zunächst scheinbar unbemerkt nicht nur ein rund 260 Kilogramm schwerer Stahltresor mit Bargeld (Devisen), Papieren und vier hochwertigen Armbanduhren. Auch mehr als 40 teils großformatige und wertvolle Öl-Gemälde, verschiedene künstlerische Zeichnungen sowie drei Büsten/Skulpturen wurden von den Einbrechern entwendet und auf bislang noch unbekannte Art und Weise abtransportiert. Konkrete Hinweise auf ein dazu sicherlich erforderliches, größeres Täter- und Transportfahrzeug gibt es bisher nicht. Der Beuteschaden an verschwundenen Wertgegenständen und seltenen Sammlerstücken beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit mehr als 200.000,- Euro.

Von einigen der verschwundenen Beute-Stücken liegt inzwischen Fotomaterial vor, welches zu Fahndungszwecken veröffentlicht wird. Der Geschädigte hat zudem - abhängig von Umfang und Wert der wiederbeschafften Beute - aktuell eine Belohnung in Höhe von insgesamt bis zu 20.000,- Euro ausgelobt. Eine Auszahlung dieses Betrages in voller Höhe erfolgt ausschließlich bei Wiederbeschaffung sämtlicher gestohlener Gegenstände. Im Falle einer Teilwiederbeschaffung von Diebesgut soll die Höhe der Belohnung, entsprechend des wiederbeschafften Wertes, vom Geschädigten anteilig festgelegt werden. Der Rechtsweg wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren führt das Kriminalkommissariat 15 in Mettmann (Telefon der Sachbearbeitung zu Bürodienstzeiten: 02104 / 982-7510 oder -7513). Sachdienliche Hinweise zur Tat, zu Tatverdächtigen und / oder zum Verbleib der Beute, nehmen auch die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, in dringenden Fällen auch der polizeiliche Notruf 110, jederzeit entgegen.

Diese öffentliche Sachfahndung der Kreispolizeibehörde Mettmann, mit komplettem Bildmaterial, findet sich im Internet auch im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/gesuchte-gegenstaende/erkrath-gegenstaende-nach-wohnungseinbruch-gesucht

Beschreibung der in Anlage fotografisch dargestellten Beutestücke:

1. Armbanduhr der Marke ROLEX in silber

2. Armbanduhr der Marke A.Lange & Söhne, Langematic Sax-O-Mat in Gold.

3. Gemälde Öl auf Leinwand (20 x 32 cm) von 1847, Oswald Achenbach, Titel: Oberbayrische Landschaft mit Heuwagen und Teich.

4. Gemälde Öl auf Leinwand (100 x 80 cm) von 1992, Detlef Foth, Titel: Landschaft.

5. Gemälde Öl auf Leinwand (72 x 60 cm) von 1926, Jules Pascin, Titel: Geneviéve - Femme sur un fauteuil.

6. Gemälde Öl auf Leinwand (40 x 50 cm) von 1944, Gerhard Larsson, Titel: Am Brunnen.

7. Gemälde Öl auf Leinwand (132 x 103 cm) von 1873, Carl Irmer, Titel: Kutschfahrt am Waldrand.

8. Tuschezeichnung in Pinsel und Feder auf Japanpapier (21,7 x 16 cm) von 1930, Christian Schad, Titel: Lesbisches.

9. Stempelzeichnung "HindenBurg" mit Stempelfarbe und Tinte auf Papier (33 x 20,8 cm) von 1923, Kurt Schwitters, Titel: HindenBurg.

10. Bronzebüste "Geheimrat Dr. Hermann Foth" von 2016, Iona Luca, entwendet wurden hier gleich zwei identische Bronzestaturen (Höhe 27 cm, Gewicht jeweils 10,6 Kg) mit dem Gießereistempel "H.Noah, Berlin" unter dem Büsten-Fuß.

11. Gemälde Öl auf Leinwand und Pappe (keine genaue Größenangabe) von 1905, Wilhelm Kuhnert, Titel: Zebra

12. Exklusive Aktentasche mit auffälligem Grafikmuster in verschiedenen Gelbtönen.

