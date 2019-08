Polizei Mettmann

POL-ME: Streit über Fahrweise eskaliert: Velberter leicht verletzt - Velbert - 1908168

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (29. August 2019) ist ein 54 Jahre alter Velberter auf der Siemensstraße von drei bislang unbekannten Männern geschlagen und leicht verletzt worden. Der körperlichen Auseinandersetzung vorausgegangen war ein Streit im Straßenverkehr.

Gegen 21:45 Uhr fuhr der Velberter in seinem Toyota Starlet hinter einem blauen Mercedes ML 320 her. Der Mann ärgerte sich nach eigenen Aussagen so sehr über die Fahrweise des ihm vorausfahrenden Mercedes, dass er den Fahrer zur Rede stellte, als dieser ohne erkennbaren Grund mitten auf der Siemensstraße anhielt. Es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der dann eskalierte. Drei Männer stiegen aus dem Mercedes aus und begannen, auf den 54-Jährigen einzuschlagen. Der Velberter stürzte zu Boden und wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Im Anschluss suchte er ein Krankenhaus auf um sich ambulant behandeln zu lassen, ehe er den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte. Diese ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen. Zu den drei Männern liegt keine genauere Personenbeschreibung vor. Sie sollen jedoch alle im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gewesen sein. Der Geschädigte beschrieb das Trio als "Südländer". Einer von ihnen soll breit gebaut und muskulös gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell