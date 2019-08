Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zerstören die Reifen mehrerer Fahrzeuge - Monheim - 1908165

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (28. August 2019), gegen 20:00 Uhr, und Donnerstag (29. August 2019), gegen 06:00 Uhr, kam es in Monheim am Rhein gleich zu mehreren Fällen von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Sowohl an der Wolfstraße als auch an der Haydnstraße, beschädigten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter Autoreifen an insgesamt vier Fahrzeugen. Mit einer bislang noch unbekannten Tatwaffe zerstörten sie alle vier Reifen eines grauen VW Polo und eines orangenen Mercedes Sprinters sowie einen Reifen an einem silbernen Anhänger und zwei Reifen an einem weißen Wohnwagen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der beiden Tatörtlichkeiten geht die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen davon aus, dass die Taten in Bezug zueinander stehen.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell