Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen

Lüdenscheid (ots)

Am 01.11.2019, zwischen 10 und 13 Uhr, brachen unbekannte Einbrecher in eine Wohnung am Normannenweg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten der Wohnung und stahlen Bargeld.

