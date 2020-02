POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Carport und PKW ausgebrannt - Kind von PKW erfasst - Sachbeschädigung durch Steinwurf - Einbruch oder Vandalismus? - Reifen zerstochen

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Reifen zerstochen

An insgesamt acht Fahrzeugen wurden auf einem Firmenparkplatz in der Haller Straße sämtliche 32 Reifen zerstochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 06:40 Uhr. An den Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mindestens 1800 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Einbruch oder Vandalismus?

Am Sonntag um 03:18 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher in den Technikraum eines Discounters in der Werner-von-Siemens-Straße ein, indem er sich über ein Lüftungsfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Im Technikraum wurde lediglich die Kühlanlage ausgeschaltet. Anschließend entfernte sich der Unbekannte wieder. Aufgrund der unterbrochenen Kühlkette, müssen Waren im Wert von etwa 10.000 Euro entsorgt werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Kreßberg: LKW gesucht

Die Westgartshausener Hauptstraße befuhr am Montag um kurz vor 07:30 Uhr ein 41-jähriger Lenker eines Opel Corsa. An der dortigen Einmündung wollte der Opel-Fahrer nach rechts auf die L2218 in Richtung Crailsheim einbiegen. Hierzu fuhr er ein Stück weit auf die L2218 ein und hielt dort an. Ein auf der L2218 in Richtung Crailsheim fahrender weißer LKW streifte dabei mit seinem Anhänger, die auf die Landstraße ragende Fahrzeugfront des Opel. Ohne vermutlich den Unfall zu bemerken, entfernte sich der LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen. Tel.: 07951 / 4800

Gaildorf: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro kam es am Montag um 12 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 27-jähriger Lenker eines Ford Focus erkannte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 53-jährige Toyota-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Gaildorf: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Mit mehreren Steinen wurde die Fassade, ein Fensterrahmen sowie eine Fensterscheibe der Körhalle beschädigt. Bei dem Vorfall, der sich zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 8 Uhr, ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Frankenhardt: Kind von PKW erfasst

Am Montag um 07:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lenker eines PKW VW in Gründelhardt die Crailsheimer Straße. An der Einmündung in die Kirchstraße bog der PKW-Lenker nach rechts in diese ein und übersah hierbei ein dunkel gekleidetes 6-jähriges Kind, welches die Kirchstraße überqueren wollte. Das Kind wurde vom PKW erfasst und zu Boden geworfen. Hierbei zog sich der 6-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Blaufelden: Carport und PKW ausgebrannt

Am Montag um kurz vor 1 Uhr kam es zu einem Brand in der Straße Im Burgstall. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein auf der Straße abgestellter VW Passat sowie ein danebenstehender Carport ab. Aufgrund der entstandenen Hitze wurde an dem dahinter befindlichen Wohnhaus die Fassade sowie Rollläden und Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 80.000 Euro. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Blaufelden, die mit mehreren Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Personen, die besondere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953/925010 in Verbindung zu setzen.

