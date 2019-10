Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl verhindert

Mainz (ots)

Freitag, 25.10.2019, 00:09 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich in der Mainzer Altstadt ein Raubdelikt. Die 35 und 36 Jahre alten Täter begaben sich zu einem geparkten und abgeschlossenen Transporter, bei dem die Fensterscheibe geöffnet war. Aus diesem entwendeten sie verschiedene Wertgegenstände versuchten mit einem Taxi zu flüchten. Dabei wurden sie allerdings von den 25 und 43-jährigen Geschädigten entdeckt. Der 25-Jährige öffnete die Tür des Taxis und sprach den älteren Täter an. Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher der 25-Jährige von einem der Täter attackiert und niedergeschlagen wurde. Der zweite Täter versuchte zu flüchten, konnte aber vom 43-jährigen Geschädigten ebenfalls festgehalten werden. Beide wurden der Polizei überstellt. Das Diebesgut konnte von den Polizeibeamten vor Ort an die Geschädigten zurückgegeben werden. Die Strafanzeige wurde gefertigt.

