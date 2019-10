Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Mittwoch, 23.10.2019, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es in einem Gebäude Am Judensand zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebeln eine Tür auf und entwenden mehrere Wertgegenstände. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Mittwoch, 23.10.2019, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2019, 06:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Klein-Winternheim ein. Sie schlagen ein Fenster ein und gelangen so in den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 24.10.2019, 01:00 Uhr bis 10:45 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen brechen unbekannte Täter in eine Kneipe Am Kronberger Hof ein. Sie hebeln die Eingangstür und anschließend zwei Geldautomaten auf. Sie entwenden Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem entwenden sie mehrere Flaschen Alkohol. Es liegen keine Täterhinweise vor.

