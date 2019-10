Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Alzey, alkoholisierter Autofahrer begeht Unfallflucht - Zeugen rufen Polizei

Mainz, Alzey (ots)

Mittwoch, 23.10.2019, 18:30 Uhr

Schlafend und alkoholisiert, treffen Alzeyer Polizeibeamte gegen 19:15 Uhr, einen Autofahrer auf dem Fahrersitz seines PKW, an seiner Wohnanschrift im Kreis Alzey an. Sie sind kurz zuvor von ihren Mainzer Kollegen beauftragt worden die Halteranschrift eines PKW anzufahren, dessen Fahrer in Mainz gleich mehrmals aufgefallen ist. Zeugen meldeten gegen 18:30 Uhr, dass ein PKW gegen einen Zaun im Stadtteil Hechtsheim geprallt und weitergefahren sei. Wenige Minuten danach meldet ein weiterer Zeuge einen Autofahrer, der im Gewerbegebiet Hechtsheim eine Flasche Bier bei einem Imbiss erwirbt, sofort leer trinkt, an einer Tankstelle kurz anhält und anschließend verschwindet. Beide geben an, dass der Fahrer alkoholisiert wirkte und können das Kennzeichen mitteilen. Bei der späteren Kontrolle wird festgestellt, dass der 47-jährige Fahrer einen Wert von 1,5 Promille aufweist. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefahrdung des Straßenverkehrs wird eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell