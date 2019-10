Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, alkoholisierte Autofahrer kontrolliert

Mainz (ots)

Mittwoch, 23.10.19 - Donnerstag, 25.10.19

Weil er Schlangenlinien in der Großen Bleiche fährt, wird ein 67-jähriger Autofahrer um 04:20 Uhr am Mittwochmorgen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Polzeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Alco-Test ergibt einen Wert von 1,46 Promille. Er wird zur Dienststelle mitgenommen, wo er durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen bekommt. Sein PKW wird abgeschleppt, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ein 23-jähriger Autofahrer wird am frühen Donnerstagmorgen auf dem Schillerplatz kontrolliert. Er weist 0,57 Promille bei einem Test auf. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Er muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500,- EUR, einem Monat Fahrverbot und 2 Punkten rechnen. Sein Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell