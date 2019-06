POL-AA: Ostalbkreis: Stand 11.30 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Gaststätte, Stehlgut wird zurückgegeben

Dieb ereilte offensichtliche die Reue und schickte das Diebesgut zurück. Zunächst kam es von Sonntag auf Montag in einer Gaststätte im Pfeifergäßle zu einem Einbruch. Der Dieb entwendete neben einem Laptop auch die Kasse mit Bargeld und verschiedene Alkoholika im Gesamtwert von ca. 1.700.- Euro. Nachdem der Pächter gegen 16.50 Uhr vor Ort war, kam es zu einem nicht alltäglichen Ereignis. Ein Taxifahrer überreichte ihm ein großes Paket mit dem gesamten Stehlgut. Laut dem Taxifahrer hatte er das Paket von einem jüngeren Mann am Bahnhof Schwäbisch Gmünd überreicht bekommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd geführt.

Heubach: Brand einer Gartenhütte

Am Sonntag, 09.06.2019, gegen 23.52 Uhr brannte aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhütte im Bereich Am Auhölzle. Die FFW Heubach war mit 5 Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr und wurden auch nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen verständigt. Hinweise auf den Brandleger sind nicht bekannt.

