Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Gaildorf: Kiosk und Bauwagen aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in den Kiosk und in den angrenzenden Bauwagen in der Grabenstraße eingebrochen. Die Unbekannten nahmen Bargeld und verschiedene Getränke im Wert von ca. 50.- Euro mit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell