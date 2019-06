Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Radfahrer alleine schwer gestürzt - Zeugen gesucht

Waiblignen (ots)

Am Samstag gegen 17.40 Uhr befuhr ein 80jähriger Radfahrer die Talstraße in Richtung Norden. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er und flog nach vorne über sein Fahrrad. Der 80Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall, bzw. das Verkehrskommissariat in Backnang, hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen können sich unter der Tel.Nr. 07904/ 94260, melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell