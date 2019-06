Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfallflucht - Verkehrsinsel überfahren

Hüttlingen (ots)

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer befuhr am Samstag gegen 22.40 Uhr die B29 in Richtung Westhausen. Auf Höhe der Ausfahrt Hüttlingen überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Aufgrund der Beschädigungen konnte der Mercedes nicht weiterfahren. Die beiden Insassen entferten sich unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Hüttlingen. Im Mercedes konnten quittierte Konzerttickets des Ostalbfestivals, genauer der "Fanta 4", aufgefunden werden. Zur Bergung des Mercedes wurde Abschleppdienst verständigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmmt die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

