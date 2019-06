Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei Schwerverletzte

Fellbach (ots)

Ein 64jähriger Fiat-Bravo-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr die B 14, von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Waiblingen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er ca. 500 m vor dem Kappelbergtunnel ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er zunächst gegen den ansteigenden Bereich der rechten Leitplanke, überschlug sich und prallte mit dem Dach gegen einen Betonsockel einer dortigen Nottreppe. Das Dach wurde hierbei teilweise bis zu den Nackenstützen eingedrückt. Der Fiat kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der 64jährige Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik verbracht. Auch der 59jährige Beifahrer erlitt schwerere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Auch er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die B 14 war kurzfristig voll gesperrt und im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung bis gegen 10.45 Uhr halbseitig. Direkt an der Unfallstelle kam es nur zu leichteren Behinderungen des Durchgangsverkehrs.

