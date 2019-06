Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Heckstoßstange beschädigt - Zeugen gesucht

Backnang (ots)

Eine 50jährige BMW-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am Samstag um 13.45 Uhr auf dem Parkplatz südlich des Kauflandes Backnang, gegenüber der Anlieferungszone. Als die Fahrerin nach ihrem Einkauf gegen 14.15 Uhr zu ihrem 3er BMW zurückkam, stellte sie einen Streifschaden an der Heckstoßstange in Höhe von ca. 1500 Euro fest. Aufgrund des doch recht hohen Personenverkehrs auf dem Parkplatz erhofft sich die Polizei in Backnang, Tel. 07195/ 9090, Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug.

