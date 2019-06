Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mehrere Straßenverkehrsgefährdungen - Zeugen gesucht

Schwäbisch Gmünd (ots)

Ein 53jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Samstag gegen 13.25 Uhr die stark befahrene B298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Mutlangen. Der Toyota befand sich bereits auf dem linken der beiden Fahrstreifen, als dieser trotz Gegenverkehr mit hoher Geschwindigkeit von einem Unbekannten überholt wurde. Der Unbekannte fuhr hierbei über die durchgezogene Linie hinweg und rammte beim Überholen den Toyota zwei Mal. Anschließend fuhr der Verkehrsrowdy im Zick-Zack weiter durch die vorausfahrenden Pkw´s. Vor der Ampel an der Abfahrt Mutlangen, bzw. Gmünder Straße, überholte er rechts einen Bus und zog anschließend abrupt nach links, um ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei wurde der Bus von dem Unbekannten geschnitten. Im Anschluß entfernte er sich über die rote Ampel in Richtung Spraitbach. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen, älteres Modell, evtl. einen Fiat Panda, handeln. Am Steuer saß ein männlicher Fahrer mit dunklen Haaren. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 / 3580, sucht Zeugen oder auch Geschädigte, die weiterführende Angaben zum Verkehrsrowdy machen können.

