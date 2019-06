Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Radfahrerin übersehen - leicht verletzt

Crailsheim (ots)

Am Samstag, um 11.25 Uhr, befuhr ein 56jähriger Fiat-Fahrer die Alexander-von-Humboldt-Straße in Richtung Blaufeldener Straße. Hierbei übersah er eine von rechts anfahrende 77jährige Radfahrerin, die auf dem Rad- und Fußweg fuhr. Die 77Jährige wurde beim Sturz leicht verletzt. Der Sachschaden am Punto und dem Damenrad liegt bei ca. 150 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell