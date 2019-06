Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Geparkten Opel beschädigt - Zeugen gesucht

Fellbach (ots)

Die Polizei in Fellbach, Tel. 0711/ 5772-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles im Tennhofer Weg in Oeffingen. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß auf der Wendefläche geparkten Opel Astra eines 23Jährigen. Der Unbekannte fuhr ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern davon. Der Geschädidgte sah das Fahrzeug noch wegfahren.

