POL-VIE: Brüggen: Zwei Exhibitionisten am Dahmensee

Brüggen (ots) - Am Dienstag, zwischen 14.30 und 15.45 Uhr, wurden zwei jugendliche Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren Opfer einer sexuellen Belästigung am Ufer des Dahmensees in Brüggen. Die Mädchen hielten sich am Ufer des Sees auf und sahen dann zwei Männer, die ca. 30 Meter entfernt von ihnen standen und sie beobachteten. Die Männer hatten außer ihren Schuhen nichts an und onanierten. Dabei schauten sie immer wieder in Richtung der Mädchen. Nachdem diese die Polizei verständigt hatten, waren die Männer nicht mehr da. Beide Männer sind etwa 50 - 60 Jahre alt. Zu dem einen Täter konnten die Mädchen sagen, dass er ca. 1,80 Meter groß ist, eine dickliche Statur und weiße Haare hat. Eine Fahndung nach den beiden blieb ohne Erfolg. Hinweise auf die beiden Exhibitionisten bitte an die Polizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (906)

