Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Opfer überwältigt Räuber

Mainz (ots)

Montag, 21.10.2019, 21:36 Uhr

Ein 62-jähriger Mainzer hat am Montagabend in der Mainzer Kaiserstraße, einen 30-Jährigen dazu zwingen wollen, 1000,- EUR an einem Geldautomaten abzuheben. Der junge Mainzer ist kurz zuvor an einen Geldautomaten herangetreten und hat mit dem Buchungsvorgang begonnen, als der Täter an ihn herantritt und mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe des Geldes fordert. Weil der Täter sich zuvor schon dafür entschuldigt und offensichtlich unsicher wirkt, gelingt es dem vermeintlichen Opfer den Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Täter offensichtlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Im Rahmen einer Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz am gestrigen Dienstag, erlässt dieser Meldeauflagen. Der Beschuldigte hat sich nunmehr bis zum Hauptverfahren regelmäßig bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell