Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Mainz (ots)

Mittwoch, 23.10.2019, 00:00 Uhr

In der Mainzer Altstadt sollte von einer Funkstreife ein Auto kontrolliert werden. Allerdings entfernte sich das Fahrzeug und schaltete dabei das Licht aus. Durch die Streife konnte Das Auto gefunden werden, jedoch befanden sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug. Während der Fahndung konnte eine Person angetroffen werden, die den Fahrzeugschlüssel einstecken hatte. Er gab zu, dass er der Besitzer des Autos sei. An dem Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Außerdem wurden im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden. Die Anzeigen wurden gefertigt.

