POL-PPMZ: Dunkle Jahreszeit - Polizei intensiviert Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen!

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit intensiviert das Polizeipräsidium Mainz die Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Trotz stark gesunkener Zahlen, im Jahr 2018 sanken die Zahlen im Bereich Mainz auf 408 Taten und damit auf den niedrigsten Wert seit 1999, legt die Kriminalpolizei Mainz weiterhin einen starken Fokus auf diese Delikte. "Insbesondere die Auswirkungen solcher Taten auf das Sicherheitsgefühl betroffener Bürger sind dabei nicht zu unterschätzen, aber auch ein sich verbreitendes Unsicherheitsgefühl in ganzen Wohngebieten gilt es zu verhindern!", so Lars Weiler, Leiter der Kriminalinspektion Mainz und Verantwortlicher einer groß angelegten Kontrollaktion des Polizeipräsidiums Mainz am gestrigen Dienstagabend.

Die weit über 100 Einsatzkräfte führten mobile und stationäre Kontrollen in den Städten, den ländlichen Gebieten sowie im Bereich der Autobahnen und der Raststätten durch. Ein besonderes Augenmerk richteten die Polizei unter anderem auch auf Absatzwege von potentiellem Diebesgut. Begleitet wurden die Kontrollmaßnahmen von Experten des Beratungszentrums des PP Mainz. Diese nahmen exemplarisch über 70 Häuser in Wohngebieten in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ins Visier und wiesen die Bewohner sofort auf festgestellte Besonderheiten hin, die es Einbrechern leicht machen in die Gebäude zu gelangen. So waren bei fast der Hälfte der knapp 70 aufgesuchten Häuser ein Fenster oder die Terrassentür gekippt. Zudem war eine sehr hohe Anzahl der Häuser trotz Dunkelheit unbeleuchtet. Die eingesetzten Kräfte sensibilisierten die Anwohner mittels Bürgergesprächen und hinterließen Informationsmaterial bei den betroffenen Häusern. Auch in der Zukunft sind weitere Präventionsmaßnahmen in allen Direktionen des PP Mainz geplant. Für Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an einer Einbruchschutzberatung für ihr Eigenheim oder ihre Wohnung haben, stehen die Experten der Zentralem Prävention im Polizeipräsidium Mainz jederzeit zur Verfügung. Termine können telefonisch unter 06131 - 65 3390 vereinbart werden.

In Nieder-Olm führte die Polizei Lerchenberg ein Bürgerforum durch. Fachleute der Kriminalpolizei informierten über Zahlen, Vorgehensweisen von Tätern und Schutzmaßnahmen gegen Einbruch.

Im Rahmen der Großkontrolle zieht die Polizei folgende Bilanz:

- 204 kontrollierte Personen - 70 kontrollierte Fahrzeuge - 1 Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 verhinderte Trunkenheitsfahrt & 1 Trunkenheitsfahrt - 3 Verstöße Pflichtversicherungsgesetz - 1 Sicherstellung eines Fahrzeuges, des Kennzeichens und der Papiere - 1 Urkundenfälschung - 6 Verstöße gegen das BtmG mit Sicherstellungen von Amphetamin und Cannabis - 2 erkennungsdienstliche Behandlungen - 49 Bürgergespräche - 30 offene / gekippte Fenster - 10 offenstehende Garagen - 13 nicht entleerte Briefkästen - 8 leicht erreichbare Steighilfen, Leitern o.ä.

Darüber hinaus wurde ein automatisches Kennzeichenlesegerät auf der Autobahn, im Bereich der A61 eingesetzt. Dieses Gerät gleicht Kennzeichen mit polizeilichen Fahndungsdateien ab, löscht irrelevante Daten und meldet Treffer an die Einsatzleitung. Hierbei wurden Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfasst und die Fahrzeuge kontrolliert.

Während der Einsatzes kontrollierten die Beamten in Mainz eine Person, welche Betäubungsmittel mit sich führte. Diese wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt, ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz folgt nun. Weiterhin kontrollierten die Kräfte im Stadtgebiet Mainz einen Kraftfahrzeugführer, der keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Das mitgeführte Fahrzeug war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

