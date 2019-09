Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motoröl bei Dieb zurzeit stark gefragt

Hamm (ots)

Mehrere Motoröl-Diebstähle beschäftigen die Hammer Polizei. Bereits am Dienstag, 3. September, wurde ein Dieb an der Römerstraße auf frischer Tat ertappt. Durch das beherzte Eingreifen von Zeugen konnte er später durch die Polizei gestellt werden.

Der 44-Jährige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er aus der Verkaufspräsentation im Außenbereich der Jet-Tankstelle Öl-Kanister entwendete und anschließend mit dem Fahrrad davon fuhr. Ein Zeuge verfolgte den Dieb mit einem PKW und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Dieb gab zu, nicht zum ersten Mal Motoröl an dieser Jet-Tankstelle gestohlen zu haben.

Weitere Tankstellendiebstähle ähnlicher Art ereigneten sich bereits am 18. August an der Heessener Straße, sowie am 29. August und 1. September an der Werler Straße. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird zurzeit ermittelt. (lt)

