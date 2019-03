Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht in Freistatt - Unfälle mit Kindern in Bassum und Diepholz - Syke/Heiligenfelde, Pkw-Türen ausgebaut ---

Diepholz (ots)

Freistatt - Verkehrsunfallflucht

Heute Nacht kam es in Freistatt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Um 01:45 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer aus Bassum mit einem Sattelzug die B214 in Fahrtrichtung Sulingen. In Höhe der Ortschaft Freistatt wurde er von einem anderen Fahrzeug überholt. Beim Wiedereinscheren schnitt der unbekannte Verkehrsteilnehmer das Gespann des jungen Mannes, so dass dieser nach rechts in den Wegeseitenraum ausweichen musste, umkippte und auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Da sich das überholende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt die Polizei Sulingen nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 04271/9490. Die Bergung des Gespanns wird voraussichtlich am frühen Mittag stattfinden und ca. 2 Std. dauern.

Diepholz - Unfall

Gegen 07.40 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein 11-jähriges Mädchen bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer hatte zunächst in der Mollerstaße vor einem Fußgängerüberweg angehalten, als er wieder losfahren wollte, fuhr die 11-Jährige mit dem Fahrrad auf den Überweg. Der Pkw erfasste die Radfahrerin leicht und sie stürzte. Die 11-Jährige wurde leicht verletzt, am Pkw und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall

Am heutigen Freitag gegen 07.25 Uhr mißachtete ein 45-Jähriger aus Vilsen eine rot zeigende Fußgängerampel auf der Bassumer Straße Höhe Bruchhöfener Straße. An einer Kreuzung hinter der Ampel erfasste er eine 36-Jährige Vilserin, die hinter der Ampel die Bassumer Straße mit ihrem PKW kreuzte und mit dem Anhalten des 45-Jährigen gerechnet hatte. Durch den Zusammenstoß wird ihr Pkw herumgeschleudert und gegen einen auf der Bruchhöfener Straße wartenden Pkw geschleudert. Der 45-Jährige und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die 36-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Syke/Heiligenfelde - Türen ausgebaut

Unbekannte Täter öffneten in dem Zeitraum von Mittwoch, 27.03.2019, 22 Uhr bis Donnerstag, 28.03.2019, 05:30 Uhr gewaltsam die Türen eines Renaults, welcher in der Halbetzer Straße geparkt war. Im Anschluss bauten die Täter die Türen aus und legten diese neben dem Auto ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

Bassum - Kind von Auto angefahren

Gestern Nachmittag wurde in der Dorfstraße ein 8-jähriges Kind angefahren. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer aus Bassum befuhr die Dorfstraße, als zwei Kinder die Straße kreuzten. Das erste Kind konnte die Straßenseite unbeschadet wechseln. Der 8-jährige Junge aus Bassum missachtete jedoch den Verkehr und lief vor dem BMW auf die Straße. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Dieses wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Bassum - Verkehrsunfall

Gestern Abend gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der Osterbinder Straße ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin aus Bassum befuhr die Osterbinder Straße in Richtung Bassum-Zentrum. Kurz hinter der Bahnunterführung fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Bassum unvermittelt von rechts in die vorfahrtberechtigte Straße ein und kollidierte mit dem Ford. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4 000 Euro.

