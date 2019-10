Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herbrum - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Herbrum (ots)

Am Montagnachmittag ist es gegen 14:15 Uhr auf der B70 in Höhe der Ortsausfahrt Herbrum in Fahrtrichtung Dörpen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Der Fahrer eines blauen Audi A7 überholte rücksichtlos einen Ford Focus und gefährdete dabei nicht nur den Fahrer des Ford, sondern auch den Gegenverkehr. Bis zur Ampelkreuzung in Dörpen sei es zu zwei weiteren Vorfällen gekommen. Der Audi war dabei mit einem Kennzeichen aus dem Bereich IN, für Ingolstadt versehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer (04963)8911 zu melden.

