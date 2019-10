Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Strohtransporter in Brand geraten

Ringe (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Kanalstraße zum Brand eines mit Stroh beladenen Lkw-Anhängers gekommen. Verletzt wurde niemand. Das niederländische Gespann war gegen 15.15 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs, als der Fahrer die Rauchentwicklung im Bereich des Anhängers feststellte. Es gelang ihm in der Folge noch, das Zugfahrzeug abzukoppeln und in sichere Entfernung zu bringen. Die Feuerwehren aus Ringe, Hoogstede und Emlichheim waren schnell mit insgesamt 58 Wehrkräften vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Kanalstraße musste während der Lösch-, Bergungs- und Aufräumarbeiten für insgesamt vier Stunden voll gesperrt werden. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

