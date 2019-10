Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - E-Bike gestohlen, Mountainbike zurückgelassen

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es an der Lookenstraße zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Zwischen 22 und 23.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein vor der Gaststätte "Täglich Lingen" abgestelltes E-Bike. Vermutlich ließen die Täter ein unverschlossenes Mountainbike der Marke Trek, Typ G2, am Tatort zurück. Dieses Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum zurückgelassenen Mountainbike nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

