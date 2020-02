Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Kind stürzt von Pony, weil Auto hupte

Lustadt (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30h führten zwei Frauen ihre Ponys in Lustadt auf dem Feldweg in Verlängerung der Waldstraße. Auf einem der Pony saß ein dreijähriges Kind. Weil sich von hinten mit überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeug näherte und zusätzlich noch hupte, stiegen die Pony auf. Das Kind wurde abgeworfen und stürzte zu Boden. Das Kind wurde leicht verletzt und später in einem Krankenhaus behandelt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da die Zeuginnen das Kennzeichen abgelesen hatten, konnte der Fahrer ermittelt werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung eingeleitet.

