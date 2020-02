Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots)

Eine Zeugin konnte am Mittwoch gegen 20:15h in Bellheim eine stark betrunkene Person beobachten, als diese mit einem PKW in der Hauptstraße davonfuhr. Durch die eingesetzte Streife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später kontrolliert werden. Der Fahrer hatte einen Alkoholwert von 1,98 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell