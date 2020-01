Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit Alkohol am Steuer Unfall verursacht

Bühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der L 85 und einem Sachschaden kam es am Sonntagabend in Bühl. Ein 48 Jahre alter Lenker eines Opel befuhr gegen 20 Uhr die L85 von Oberbruch in Richtung Vimbuch, als er beim Einfahren in einen Kreisverkehr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel befindlichen 23-Jährigen Hyundai-Fahrer missachtete. Die Missachtung führte zu einer anschließenden Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer des Opel musste die Beamten des Polizeireviers Bühl zur Dienststelle begleiten. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von etwa 2,5 Promille an. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines, erwartet ihn die entsprechende Anzeige. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

/hj

