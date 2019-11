Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Gelände eines Paketzustellers Container aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Heddesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 18:10 Uhr bis Sonntag, 23:45 Uhr, Zugang zum Gelände eines Paketzustellers in der Schulze-Delitzsch-Straße und brachen gewaltsam einen Container auf, in welchem Pakete gelagert waren. Ob sie aus dem Container etwas stahlen, steht bislang nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

