Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zwei Einbrüche in Werkzeuggeschäfte

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Wochenende kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in der Casterfeldstraße.

Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Werkzeuggeschäfts verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 17:30 Uhr bis 06:30 Uhr. Die Vordertür wurde mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt. Hier konnte der Täter mehrere Maschinen und Werkzeugteile entwenden. Nur wenige Gebäude weiter wurde ebenfalls versucht, die Eingangstüre eines Werkzeuggeschäfts aufzuhebeln. Das Vorhaben des Täters misslang jedoch.

Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Ebenso ist es Gegenstand der weiteren Ermittlungen, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Diese übernimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau und bittet Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei ihnen unter 0621 83397-0 zu melden.

