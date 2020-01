Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Kosmetikgeschäft

Zwischen dem 04. Januar 2020, 14.00 Uhr, und dem 06. Januar 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Osterstraße in Cloppenburg zu einem versuchten Einbruch in einem Kosmetikgeschäft. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür zu den Geschäftsräumen aufzuhebeln. Dieses misslang den Tätern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Z e u g e n a u f r u f

Am 06. Januar 2020, 17.35 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr mit einem PKW samt Anhänger die Lindenallee in Richtung Alter Emsteker Weg. Der Anhänger des Verursachers kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden VW Golf Plus. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

