Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Katze mit Schussverletzung

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2019, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, stellte die Besitzerin einer Katze, eine Schussverletzung an einer Pfote fest. Die Katze hatte sich zuvor im Bereich der Wappenschmiedstraße aufgehalten. Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell