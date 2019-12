Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mülleimer in Brand geraten

Barbelroth (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019, gegen 00:45 Uhr, kam es in der Schützenstraße, in einem Carport, zu einem Mülleimerbrand. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch, im Hausmüll entsorgte und noch nicht ausgekühlte Asche. Durch das Feuer wurden der Mülleimer und im Carport gelagertes Brennholz beschädigt. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit dem Gartenschlauch gelöscht werden.

