Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Staubsaugerautomaten aufgebrochen und Wertmünzen entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag Morgen brechen bislang unbekannte Täter in einer Waschanlage in der Rintelner Nordstadt Staubsaugerautomaten auf und entwenden dabei Wertmünzen. Bargeld befindet sich nicht mehr in den Automaten. Die Täter werden dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und die Polizei ermittelt nun, um wen es sich handelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg