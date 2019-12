Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unfallflucht auf der Raststätte

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Die Polizei Edenkoben sucht einen Unfallflüchtigen, der in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmittag auf der Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße Ost" einen Hydranten umgefahren hat. Womöglich kommt als Unfallverursacher ein LKW-Fahrer in Betracht. Allerdings fehlen bislang jegliche Anhaltspunkte. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell