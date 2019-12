POL-ESW: Pressebericht 03.12.2019

Polizei Eschwege

Parkplatzrempler (1)

Montagmorgen um 10:05 Uhr stieß ein 77-jähriger Eschweger beim Ausparken Am Bahnhof in Eschwege gegen ein geparktes Fahrzeug des Roten Kreuzes. Es entstand dabei jedoch lediglich geringer Sachschaden im Bagatellbereich.

Parkplatzrempler (2)

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr beschädigte ein 73-Jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schindersgasse in Grebendorf den geparkten Pkw einer 50-Jährigen aus Meinhard. Während am Fahrzeug des Verursachers lediglich 100 Euro Sachschaden zu verzeichnen war, wurde am Pkw der Frau ein Sachschaden von ca. 500 Euro festgestellt.

Verkehrsunfallflucht (1); Polizei sucht Zeugen

Eine 32-jährige Frau aus Wanfried zeigte am Montag bei der Polizei in Eschwege eine Verkehrsunfallflucht an. Am Montag hatte die Frau zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr an zwei verschiedenen Örtlichkeiten in Eschwege geparkt. Später stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange ihres Fahrzeuges, einem silbernen Pkw Honda, fest. Der Schaden, den die Polizei auf ca. 800 Euro schätzt, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer offenbar beim Ein- oder Ausparken verursacht. Als Unfallörtlichkeit kommt entweder das Parkdeck vom Herkules-Einkaufsmarkt in Betracht, oder ein Parkstreifen in der Luisenstraße in Eschwege in Höhe des Gesundheitsamtes.

Verkehrsunfallflucht (2); Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen gegen 09.50 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Eschwege, an der Kreuzung zur B 249 in Richtung Grebendorf, zu einer Unfallflucht. Ein 57-Jähriger aus Schauenburg stand mit einem Lkw auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Grebendorf. Rechts daneben, auf dem geradeausfahrstreifen in Richtung Eschweger Innenstadt, stand ein 52-Jähriger aus Wehretal mit einem Linienbus. Die beiden Männer hatten zuvor offenbar mit ihren Fahrzeugen eine leichte Kollision gehabt und waren im Begriff die Personalien auszutauschen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der mit einem Pkw aus Richtung Bahnhofskreisel in die Bahnhofstraße einfuhr, weichte dann nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um an den beiden stehenden und die Fahrstreifen blockierenden Fahrzeuge vorbeizufahren. Dabei streifte das Auto den haltenden Lkw und beschädigte dabei dessen vordere, linke Begrenzungsleuchte. Der Pkw setzte dann jedoch seine Fahrt unvermittelt in unbekannte Richtung fort. Der Schaden an der Leuchte des Lkw wird mit 500 Euro beziffert. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen älteren, silbernen Golf handeln.

Hinweise zu den beiden Verursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Diebe stehlen Geldbörse aus Handtasche und heben mit geklauten Kreditkarten 1500 Euro Bargeld ab

Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr waren unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt im Laubenweg in Witzenhausen zu Gange. Die Täter nutzten hier einen Moment der Unaufmerksamkeit einer 74-jährigen Witzenhäuserin, die als Kundin in dem Markt unterwegs war und entwendeten deren Geldbörse. Die Frau hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen abgestellt und kurzzeitig aus dem Auge gelassen, was den Tätern zum schnellen Handeln ausreichte. Nicht genug das die in dem Portemonnaie enthaltenen 220 Euro futsch waren, die Täter nutzen die in der Brieftasche enthaltenen Kreditkarten auch noch missbräuchlich und hoben gleich im Anschluss nach dem Diebstahl an zwei verschiedenen Kreditinstituten in Witzenhausen nochmal 1500 Euro ab. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

