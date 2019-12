Polizei Eschwege

POL-ESW: gefährliche Körperverletzung; 33-Jähriger erlitt Stichverletzung

Eschwege (ots)

Am gestrigen Abend musste die Beamten der Polizeistation Witzenhausen zu einer Auseinandersetzung in die Gemeinschaftsunterkunft "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen ausrücken.

Um 22:53 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich dort zwei Personen streiten sollen. Kurz darauf wird aus einer Pizzeria in der Ermschwerder Straße angerufen, dass sich ein verletzter Mann vor der Gaststätte aufhalten würde.

Am Einsatzort stellte sich dann heraus, dass es zwischen einem 33-Jährigen und einem 30-Jährigen, die beide in der Unterkunft wohnhaft sind, zu einer Auseinandersetzung gekommen war. In deren Verlauf soll der 30-Jährige mit einer Bierflasche (Scherben) dem 33-Jährigen Schnittverletzungen zugeführt haben. Eine Vielzahl von Scherben wurde auch im Flur der Gemeinschaftsunterkunft aufgefunden. Bei dem Verletzten handelte es sich um den Mann, der vor der Pizzeria angetroffen wurde. Dieser wurde dann in das Krankenhaus in Witzenhausen eingeliefert. Dort wurden - neben oberflächlichen Schnittverletzungen - auch zwei Stichwunden am Oberarm/ Schulterbereich festgestellt, die offenbar von einem Messer stammen dürften.

Der Tatverdächtige selbst wurde noch am Abend festgenommen. Da er stark alkoholisiert (Test: ca. 1,9 Promille) war, wurde auf eine Vernehmung verzichtet. Er wurde im Anschluss in das ZPP des Eschweger Krankenhauses nach Eschwege gebracht. Der 33-jährige Geschädigte, konnte aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und Sprachschwierigkeiten ebenfalls nicht vernommen werden. Er wurde nach ärztlicher Versorgung noch in der Nacht wieder entlassen. Gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eigeleitet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell