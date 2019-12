Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ranschbach/Leinsweiler, Waldgebiet Ranschbacher Quelle, 8.12.2019, 16.50 Uhr Suche mit Polizeihubschrauber

Ranschbach/Leinsweiler Kreis Südliche Weinstraße (ots)

Nach einem Hinweis von Spaziergängern wurden im Waldgebiet um die Ranschbacher Quelle am 8.12.2019, gegen 16.50 Uhr, Hilferufe wahrgenommen. Durch die einsetzende Dämmerung und des unzugänglichen Geländes wurde die Absuche des Geländeabschnittes per Polizeihubschrauber mittels Wärmebildkamera von 18:35 bis 19:15 Uhr nach Personen in eventuell hilfloser Lage durchgeführt. Die Suche brachte bislang keine Ergebnisse. Diese wird nochmals im Verlauf des Vormittages des 9.12.2019 durchgeführt.

