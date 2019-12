Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Woog-/Schneiderstraße, 7./8.12.2019 Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 7./8.12.2019 in Landau, Woogstraße 10, den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw. Ebenfalls beschädigt wurde im gleichen Zeitraum ein in der Schneiderstraße abgestellter Pkw. Hier wurde in beide Reifen auf der linken Fahrzeugseite gestochen. Zeugenhinweise an die Polizei Landau werden erbeten unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.

